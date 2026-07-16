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Estudios en venta en Nea Moudania, Grecia

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Estudio 1 habitacion en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Estudio 1 habitacion
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Este estudio se encuentra en los alrededores de la ciudad de Nea Moudania a 450 metros de la…
$102,900
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