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Villas en la montaña en venta en Nea Michaniona, Grecia

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Villa en Nea Michaniona, Grecia
Villa
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 5
Área 340 m²
Venta villa de 2 plantas de 340 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja c…
$495,898
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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