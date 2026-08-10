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Propiedades residenciales en venta en Nea Malgara, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo en Nea Malgara, Grecia
Casa de campo
Nea Malgara, Grecia
Área 110 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 110 metros cuadrados en Thessaloniki. La casa …
$145,359
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Malgara, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Malgara, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
Venta Casa de 1 planta de 155 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La casa const…
$129,878
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