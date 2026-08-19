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Villas en la montaña en venta en Nea Makri, Grecia

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Villa en Nea Makri, Grecia
Villa
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 1
Área 800 m²
Se vende villa de 2 plantas de 800 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$2,13M
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Villa en Nea Makri, Grecia
Villa
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 5
Área 360 m²
Se vende villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$1,48M
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Villa en Nea Makri, Grecia
Villa
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 460 m²
Se vende villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
$1,18M
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