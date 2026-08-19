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Casas de campo con piscina en venta en Nea Makri, Grecia

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3 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 3
Área 430 m²
Se vende casa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$791,075
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Casa de campo 5 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 5
Área 570 m²
Venta Casa de 4 plantas de 570 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$2,95M
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 3
Área 197 m²
Venta Casa de 3 plantas de 197 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una …
$501,801
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