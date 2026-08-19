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Casas de campo en la montaña en venta en Nea Makri, Grecia

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8 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 6
Área 290 m²
Se vende villa de 3 plantas de 290 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,18M
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Casa de campo en Nea Makri, Grecia
Casa de campo
Nea Makri, Grecia
Área 430 m²
Se vende villa de 430 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la ciudad, el mar, …
$1,18M
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 265 m²
En venta 2 -casa de 265 metros cuadrados en Attica. El primer piso consta de un dormitorio, …
$926,856
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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
En venta casa de 1 piso de 130 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, …
$484,091
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 230 m²
Se vende una casa de dos pisos con un apartamento independiente de una habitación en el sóta…
$802,882
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 3
Área 197 m²
Venta Casa de 3 plantas de 197 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una …
$501,801
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 3
Área 112 m²
Venta Casa de 2 plantas de 112 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$389,634
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Makri, Grecia
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Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 330 m²
Se vende casa de 3 plantas de 330 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$1,30M
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