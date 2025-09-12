Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nea Kallikrateia
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Piscina

Adosados con piscina en Venta en Nea Kallikrateia, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 3/1
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene …
$526,698
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 3/1
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene …
$526,698
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir