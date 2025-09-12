Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nea Kallikrateia
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vista a la montaña

Adosados en la montaña en Venta en Nea Kallikrateia, Grecia

2 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 3/1
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tiene …
$526,698
Dejar una solicitud
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
