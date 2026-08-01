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Casas con garaje en Venta en Nea Kallikrateia, Grecia

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Villa 6 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 180 m²
Casa unifamiliar única a poca distancia del mar, en un lugar notable en Nea Propontida, en e…
$541,073
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Halkidiki Properties
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English
Villa 5 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso -2/-2
Casa unifamiliar única en un lugar notable en Nea Propontida , en el corazón de Halkidiki. L…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Villa 6 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
Piso -2/-2
Casa unifamiliar única en un lugar muy hermoso en Nea Propontida, en el pequeño paraíso de H…
$706,242
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Halkidiki Properties
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