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Casas de campo con piscina en venta en Nea Kallikrateia, Grecia

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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de 4 dor…
$1,77M
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Agencia
Grekodom Development
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