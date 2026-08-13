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Propiedades residenciales en venta en Myrina, Grecia

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1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Myrina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Myrina, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta Casa de 2 plantas de 80 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de 2 dormitorios…
$325,631
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Agencia
Grekodom Development
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