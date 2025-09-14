Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Municipality of Southern Corfu
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Municipality of Southern Corfu, Grecia

Municipal Unit of Meliteieis
6
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Mesongi, Grecia
Apartamento 1 habitación
Mesongi, Grecia
Habitaciones 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$122,819
1 habitación

