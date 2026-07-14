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Casas con Terraza en Venta en Municipality of Monemvasia, Grecia

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Casa 8 habitaciones en Municipality of Monemvasia, Grecia
Casa 8 habitaciones
Municipality of Monemvasia, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de Piedra en el Castillo de Monemvasia – ¡Copropiedad 1/6 por 159.000 €! En owners.g…
$181,183
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Monemvasia, Grecia

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