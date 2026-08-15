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Villas con Jardín en venta en Municipality of Aegina, Grecia

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1 propiedad total found
Villa en Agia Marina, Grecia
Villa
Agia Marina, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Número de plantas 3
Villa al lado del mar en Grecia, Aegina, subarea Agia Marina está en venta.La finca tiene un…
$2,31M
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