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Casas de campo del mar en venta en Municipal Unit of Thebes, Grecia

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Casa de campo 5 habitaciones en Mouriki, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Mouriki, Grecia
Dormitorios 5
Área 220 m²
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta d…
$425,055
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Thebes, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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