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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Tenea, Grecia

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Apartamento 1 habitacion en Chiliomodi, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Chiliomodi, Grecia
Dormitorios 1
Área 48 m²
Venta apartamento de 48 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado …
$165,299
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Tenea, Grecia

con Vistas al mar
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