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Villas en venta en Municipal Unit of Skiritida, Grecia

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Villa en Kerasia, Grecia
Villa
Kerasia, Grecia
Área 360 m²
Venta villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en la isla de Corfu. El sótano consta de un…
$2,04M
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Agencia
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