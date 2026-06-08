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Hoteles en venta en Municipal Unit of Sfakiates, Grecia

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Hotel 260 m² en Lefkada Municipality, Grecia
Hotel 260 m²
Lefkada Municipality, Grecia
Área 260 m²
Se vende hotel de 260 metros cuadrados en las Islas Jónicas. El hotel tiene un nivel. Hay pa…
$885,531
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Grekodom Development
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