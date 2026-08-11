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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Rio, Grecia

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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 3
Área 144 m²
Venta Casa de 1 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de…
$767,461
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Rio, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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