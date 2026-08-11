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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Parnassos, Grecia

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Casa de campo en Lilaia, Grecia
Casa de campo
Lilaia, Grecia
Área 250 m²
Venta casa de 1 plantas de 250 metros cuadrados en Arachova. Los propietarios dejarán los mu…
$2,95M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Parnassos, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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