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Hoteles en venta en Municipal Unit of Parnassos, Grecia

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Hotel 510 m² en Lilaia, Grecia
Hotel 510 m²
Lilaia, Grecia
Área 510 m²
Ofrecemos a la venta un hotel de 510 metros cuadrados en la tierra de 10.000 metros cuadrado…
$1,03M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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