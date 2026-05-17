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Adosados en Venta en Municipal Unit of Nea Peramos, Grecia

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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 6
Área 218 m²
Se vende casita de 218 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 2 niveles. El semisótano …
$708,425
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Nea Peramos, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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