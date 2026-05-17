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Casas de campo del mar en venta en Municipal Unit of Nea Peramos, Grecia

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Casa de campo en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo
Municipality of Megara, Grecia
Área 670 m²
Casa de 670 metros cuadrados en venta en Nea Peramos, Attica. La primera planta está ocupada…
$1,65M
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Grekodom Development
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