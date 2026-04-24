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Adosados en Venta en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grecia

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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Dormitorios 5
Área 326 m²
Venta de maisonette de 326 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 1a pla…
$791,075
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Agencia
Grekodom Development
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