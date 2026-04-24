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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Nea Chalkidona, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
En venta 1 -casa de 60 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 2 dormitorios, una coci…
$212,528
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$1,42M
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