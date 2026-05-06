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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Mystras, Grecia

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Casa de campo en Municipality of Sparta, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sparta, Grecia
Área 260 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 260 metros cuadrados en la península Pelopones…
$527,228
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Agencia
Grekodom Development
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