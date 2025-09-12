Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Meliteieis
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Municipal Unit of Meliteieis, Grecia

1 habitación
4
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Mesongi, Grecia
Apartamento 1 habitación
Mesongi, Grecia
Habitaciones 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$122,819
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Meliteieis, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir