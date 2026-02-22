Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Lefkimmi
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Municipal Unit of Lefkimmi, Grecia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Southern Corfu, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Southern Corfu, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 1/2
Un apartamento totalmente renovado, luminoso de 88 metros cuadrados, 1er piso en el pintores…
$234,961
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Lefkimmi, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir