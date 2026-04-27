Hoteles en venta en Municipal Unit of Larissos, Grecia

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Hotel 768 m² en Lakopetra, Grecia
Hotel 768 m²
Lakopetra, Grecia
Área 768 m²
El hotel - hostal está situado en las orillas del complejo pueblo de Niforeika en la penínsu…
$1,30M
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Agencia
Grekodom Development
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