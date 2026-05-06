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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Kalentzi, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Erymanthos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Erymanthos, Grecia
Dormitorios 4
Área 271 m²
Venta Casa de 2 plantas de 271 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 salo…
$554,933
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Kalentzi, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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