  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Evosmos Municipal Unit
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Estudio

Arrendamiento a largo plazo estudios en Evosmos Municipal Unit, Grecia

1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Kordelio Evosmos Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 6
Evosmos, Thessaloniki. Apartamento totalmente amueblado de dos habitaciones, 60 m2, en la 6a…
$586
por mes
