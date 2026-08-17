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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Echedoros, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Delta Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Delta Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$442,766
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Casa de campo 5 habitaciones en Delta Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Delta Municipality, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
En venta 3 -storey house de 300 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de un do…
$495,898
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