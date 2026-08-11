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Villas en venta en Municipal Unit of Delphi, Grecia

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Villa en Delfos, Grecia
Villa
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Arachova. 1a planta consta de salón con …
$885,531
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Agencia
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Delphi, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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