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Villas en venta en Municipal Unit of Dafnousia, Grecia

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1 propiedad total found
Villa 10 habitaciones en Lokroi Municipality, Grecia
Villa 10 habitaciones
Lokroi Municipality, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 525 m²
Piso -2/1
Venta villa de 3 plantas de 525 metros cuadrados en el centro de Grecia. El sótano consta de…
$1,11M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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