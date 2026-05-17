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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Atalanti, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Tragana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Tragana, Grecia
Dormitorios 4
Área 218 m²
Venta Casa de 3 plantas de 218 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$531,319
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Casa de campo 4 habitaciones en Tragana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Tragana, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta Casa de 4 plantas de 180 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$531,319
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Atalanti, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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