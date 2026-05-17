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Casas de campo en la montaña en venta en Municipal Unit of Assiros, Grecia

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Casa de campo 3 habitaciones en Assiros, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Assiros, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Se vende casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en las afueras de Salónica. La planta baj…
$295,177
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Agencia
Grekodom Development
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