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Apartamentos de varios niveles en venta en Municipal Unit of Argyroupoli, Grecia

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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Piso 3/6
Amplia maisonette con vistas al mar | Golden Visa | Riviera Ateniense Moderna maisonette …
$913,315
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Argyroupoli, Grecia

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