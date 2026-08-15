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Hoteles en venta en Municipal Unit of Apollonioi, Grecia

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Hotel 840 m² en Lefkada Municipality, Grecia
Hotel 840 m²
Lefkada Municipality, Grecia
Área 840 m²
Venta hotel de 840 metros cuadrados en Islas Iónicas. El hotel tiene un nivel. Una vista de…
$2,01M
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Grekodom Development
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