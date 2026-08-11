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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Amfissa, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Delphi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Delphi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 430 m²
Venta Casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$259,756
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Casa de campo 4 habitaciones en Delphi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Delphi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Grecia central. Planta baja consta de 2 d…
$177,106
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Amfissa, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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