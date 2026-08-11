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Hoteles en venta en Municipal Unit of Amfissa, Grecia

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Hotel 1 260 m² en Delphi Municipality, Grecia
Hotel 1 260 m²
Delphi Municipality, Grecia
Área 1 260 m²
Venta hotel de 1260 metros cuadrados en el centro de Grecia. El hotel tiene un nivel. Los pr…
$1,89M
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Agencia
Grekodom Development
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