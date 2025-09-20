Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Akrata
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vista a la montaña

Adosados en la montaña en Venta en Municipal Unit of Akrata, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Platanos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Platanos, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 65 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$187,271
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Akrata, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir