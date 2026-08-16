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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Akrata, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Akrata, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Akrata, Grecia
Dormitorios 5
Área 272 m²
Venta Casa de 2 plantas de 272 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 dorm…
$661,197
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Casa de campo 3 habitaciones en Akrata, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Akrata, Grecia
Dormitorios 3
Área 98 m²
Venta Casa de 1 plantas de 98 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 3 do…
$187,733
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Akrata, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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