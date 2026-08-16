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Casas de campo en venta en Municipal Unit of Aegira, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Egira, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Egira, Grecia
Dormitorios 4
Área 191 m²
Venta Casa de 2 plantas de 191 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$566,740
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Agencia
Grekodom Development
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