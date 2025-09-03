Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Messini
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vistas al mar

Casas de campo del mar en venta en Messini, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Messini, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Messini, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 1
For sale 2-storey house of 140 sq.meters in Western Peloponnese. Semi-basement consists of…
$1,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir