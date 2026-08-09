Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Messenia Regional Unit
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Messenia Regional Unit, Grecia

;
Kalamata
4
Municipality of Pylos and Nestor
3
Villa Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 390 m²
Se vende villa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla de Corfú. El semi-sótano cons…
$3,66M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Artemisia, Grecia
Villa
Artemisia, Grecia
Dormitorios 4
Área 484 m²
Venta villa de 3 plantas de 484 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta…
$2,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 habitaciones en Gialova, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gialova, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Número de plantas 2
The villa in Gialova is the embodiment of modern comfort and elegance, located just 190 mete…
$1,64M
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 303 m²
Se vende villa de 2 plantas de 303 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja cons…
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 296 m²
Venta villa de 2 plantas de 296 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Neohori, Grecia
Villa
Neohori, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 326 m²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Pylos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Pylos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 200 m²
Número de plantas 2
Olive Garden Villas — Next Level Panorama Living Welcome to Olive Garden, a boutique proj…
$1,82M
Dejar una solicitud
Villa 10 habitaciones en Gialova, Grecia
Villa 10 habitaciones
Gialova, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 1
Σ & tau; η & nu; & kappa; & comicron; & sigma; & mu; & biota; & kappa; o & Gamma; & iota; a …
$2,71M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Messenia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir