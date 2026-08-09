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Casas de campo en venta en Messenia Regional Unit, Grecia

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Municipality of Trifylia
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Casa de campo Borrar
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6 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Filiatra, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Filiatra, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$177,106
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Casa de campo 3 habitaciones en Saidona, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Saidona, Grecia
Dormitorios 3
Área 127 m²
Venta Casa de 3 plantas de 127 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$371,923
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Casa de campo en Kyparissia, Grecia
Casa de campo
Kyparissia, Grecia
Área 293 m²
Venta Casa de 0 plantas de 293 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Hay: paneles sola…
$259,756
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TekceTekce
Casa de campo 2 habitaciones en Rodia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Rodia, Grecia
Dormitorios 2
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Semi-basement con…
$1,53M
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Casa de campo 4 habitaciones en Arfara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Arfara, Grecia
Dormitorios 4
Área 155 m²
Venta Casa de 2 plantas de 155 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$247,949
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Casa de campo 3 habitaciones en Pelekito, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Pelekito, Grecia
Dormitorios 3
Área 108 m²
Venta Casa de 1 plantas de 108 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de 3 dor…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Messenia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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