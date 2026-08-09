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Hoteles en venta en Messenia Regional Unit, Grecia

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Hotel 2 500 m² en Kalo Nero, Grecia
Hotel 2 500 m²
Kalo Nero, Grecia
Área 2 500 m²
Venta hotel de 2500 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Un…
$3,78M
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Hotel 1 000 m² en Agrilos, Grecia
Hotel 1 000 m²
Agrilos, Grecia
Área 1 000 m²
Venta hotel de 1000 metros cuadrados en Peloponnese. El hotel tiene un nivel. Hay: aire aco…
$1,48M
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