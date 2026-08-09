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Apartamentos en venta en Messenia Regional Unit, Grecia

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3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Petalidi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Petalidi, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta apartamento de 110 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la …
$330,598
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Glyfada, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Glyfada, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$340,175
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Grekodom Development
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Apartamento 6 habitaciones en Kalamata, Grecia
Apartamento 6 habitaciones
Kalamata, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 5
Luxury apartments are available for sale through our agency in a four-story building located…
$465,097
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Parámetros de las propiedades en Messenia Regional Unit, Grecia

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