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Propiedades residenciales en venta en Messenia Regional Unit, Grecia

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Kalamata
7
Municipality of Pylos and Nestor
6
Municipality of Messini
3
Municipality of West Mani
3
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22 propiedades total found
Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 390 m²
Se vende villa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla de Corfú. El semi-sótano cons…
$3,66M
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Casa de campo 4 habitaciones en Filiatra, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Filiatra, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$177,106
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Villa en Artemisia, Grecia
Villa
Artemisia, Grecia
Dormitorios 4
Área 484 m²
Venta villa de 3 plantas de 484 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta…
$2,13M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Petalidi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Petalidi, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta apartamento de 110 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la …
$330,598
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Casa 3 habitaciones en Lachanada, Grecia
Casa 3 habitaciones
Lachanada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 2
Skouras Real Estate presents an excellent opportunity to buy a newly built house in the magn…
$568,452
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Villa 4 habitaciones en Gialova, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gialova, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Número de plantas 2
The villa in Gialova is the embodiment of modern comfort and elegance, located just 190 mete…
$1,64M
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Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 303 m²
Se vende villa de 2 plantas de 303 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja cons…
$1,89M
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Villa en Pelekito, Grecia
Villa
Pelekito, Grecia
Dormitorios 5
Área 296 m²
Venta villa de 2 plantas de 296 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,89M
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Casa de campo 3 habitaciones en Saidona, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Saidona, Grecia
Dormitorios 3
Área 127 m²
Venta Casa de 3 plantas de 127 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$371,923
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Casa de campo en Kyparissia, Grecia
Casa de campo
Kyparissia, Grecia
Área 293 m²
Venta Casa de 0 plantas de 293 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Hay: paneles sola…
$259,756
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Villa en Neohori, Grecia
Villa
Neohori, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 326 m²
Property Code: HPS5517 - Villa FOR SALE in Lefktros Neochori for € 2.800.000 . This 326 sq.…
$3,22M
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Casa de campo 2 habitaciones en Rodia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Rodia, Grecia
Dormitorios 2
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Semi-basement con…
$1,53M
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Villa 6 habitaciones en Pylos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Pylos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 200 m²
Número de plantas 2
Olive Garden Villas — Next Level Panorama Living Welcome to Olive Garden, a boutique proj…
$1,82M
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Apartamento 2 habitaciones en Glyfada, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Glyfada, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$340,175
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Apartamento 6 habitaciones en Kalamata, Grecia
Apartamento 6 habitaciones
Kalamata, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 5
Luxury apartments are available for sale through our agency in a four-story building located…
$465,097
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Casa de campo 4 habitaciones en Arfara, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Arfara, Grecia
Dormitorios 4
Área 155 m²
Venta Casa de 2 plantas de 155 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$247,949
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Casa de campo 3 habitaciones en Pelekito, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Pelekito, Grecia
Dormitorios 3
Área 108 m²
Venta Casa de 1 plantas de 108 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de 3 dor…
Precio en demanda
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Casa 11 habitaciones en Pylos, Grecia
Casa 11 habitaciones
Pylos, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70M
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Casa 8 habitaciones en Kardamyli, Grecia
Casa 8 habitaciones
Kardamyli, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Venta de maisonette, Lefktro-Kardamyli, Agios Nikolaos, 120 metros cuadrados., & Sigma; & ép…
$379,962
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Casa 8 habitaciones en Messini, Grecia
Casa 8 habitaciones
Messini, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
For sale, semi-finished vacation home at the concrete stage, very close to Bouka beach. The …
$238,833
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Casa 8 habitaciones en Messini, Grecia
Casa 8 habitaciones
Messini, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
Venta casa unifamiliar, Messini, 156 metros cuadrados. 2 niveles, Primero Fu y szlig;piso, 8…
$184,553
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Villa 10 habitaciones en Gialova, Grecia
Villa 10 habitaciones
Gialova, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 1
Σ & tau; η & nu; & kappa; & comicron; & sigma; & mu; & biota; & kappa; o & Gamma; & iota; a …
$2,71M
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Tipos de propiedades en Messenia Regional Unit

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Messenia Regional Unit, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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