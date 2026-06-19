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Villas del mar en venta en Megali Panagia, Grecia

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19 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Hermosa maisonette En frente del mar, en un lugar muy hermoso en Aristóteles, en el pequeño …
$754,955
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Villa 4 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 193 m²
Piso -2/-2
Situado en la impresionante región de Halkidiki, Grecia, esta casa ajardinada frente al agua…
$1,34M
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Villa 2 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Introduciendo una oportunidad extraordinaria para poseer una impresionante Maisonette en el …
$511,046
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Halkidiki Properties
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International Property AlertInternational Property Alert
Villa 6 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar notable en Aristotelis, en el…
$894,331
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Villa 14 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 14 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 14
Nº de cuartos de baño 8
Área 600 m²
Piso -1/-1
Experimente el epítome de la costa viviendo en esta casa despreocupada recientemente constru…
$1,57M
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Villa 2 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Piso -1/-1
Esta hermosa maisonette está ahora disponible para la venta en Halkidiki, Grecia. Situado en…
$243,908
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TekceTekce
Villa 3 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso -1/-1
Hermosa casa unifamiliar en un lugar muy hermoso en Aristotelis , en el pequeño paraíso de H…
$313,597
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Villa 4 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Hermosa maisonette a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Aristotelis , en el …
$592,349
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Villa 2 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Introducing a waterfront destached house in Halkidiki, Greece. Esta propiedad está en buenas…
$185,835
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Villa 2 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Esta hermosa maisonette en Halkidiki, Grecia es una muy buena oportunidad. Con su buena cond…
$214,872
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Villa 4 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Piso -1/-1
Unifamiliar unifamiliar En frente del mar, en un lugar muy hermoso en Aristóteles, en el cor…
$1,28M
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Villa 1 habitación en Megali Panagia, Grecia
Villa 1 habitación
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Esta impresionante casa unifamiliar en Halkidiki ofrece increíbles vistas al mar y acceso di…
$1,74M
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Villa 5 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 162 m²
Experimente el máximo lujo con esta casa despreocupada recientemente construida en un comple…
$882,716
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Villa 2 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2/2
Experimenta lo mejor de Halkidiki viviendo en esta encantadora Maisonette en buen estado, co…
$313,597
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Villa 5 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Maisonette Athos en Halkidiki 140m2 con dos plantas independientes 1a planta 50m2 y 90m2 en …
$348,441
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Villa 3 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Hermosa casa independiente En frente del mar, en un lugar muy hermoso en Aristóteles, en el …
$336,826
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Villa 6 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 350 m²
Piso -1/-1
Bienvenidos a esta impresionante casa unifamiliar en la hermosa región de Halkidiki, Grecia.…
$929,175
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Villa 6 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 315 m²
Ubicado en la hermosa región de Halkidiki, esta casa unifamiliar ofrece una experiencia de v…
$557,505
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Villa 3 habitaciones en Megali Panagia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Megali Panagia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Presentando una impresionante Maisonette en construcción en Halkidiki, Grecia, con increíble…
$673,652
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